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Ataşehir'de Yokuş Aşağı Giden Cip Ev Bahçesine Uçtu

Ataşehir'de Yokuş Aşağı Giden Cip Ev Bahçesine Uçtu
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Ataşehir'de bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine düştü. Olayda sürücü hafif yaralandı ama evde kimse yoktu.

Ataşehir'de yokuş aşağı inen bir cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Olayda sürücü hafif yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokakta meydana geldi. İddiaya göre hızlı bir şekilde seyreden 34 CAP 542 plakalı cipin sürücüsü yokuş aşağıya inerken yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan aracın sürücüsü ambulans ekipleri tarafından hastaneye götürülürken şans eseri evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olaya şahit olan Serdar Ünlütaş, "Biz de 250-300 metre ileride oturuyoruz. Birden çığlık sesleri gelmeye başladı, biz intihar vakası gibi bir olay var sandık. Geldik trafik kazasıyla karşılaştık, muhtemelen buradan hızla gelirken virajı alamıyor, yağmurun etkisiyle araç kontrolden çıkıp kaymış. Çok şükür ölü haberi yok, o da ambulansta gereken arkadaşlar ilgileniyorlar" dedi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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