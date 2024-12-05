Ataşehir'de Yıkımı Planlanan Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Ataşehir'de yıkımı planlanan 8 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde bulunan 8 karlı metruk binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir boş durumda olan ve yıkılmayı bekleyen binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı kontrol altına alarak söndürdü. Yangının meydana geldiği sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL