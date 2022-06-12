Ataşehir'de yaşanan trafik kazasıyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama - Haberler

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Ataşehir'de yaşanan trafik kazasıyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de yaşanan trafik kazasıyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama

Ataşehir'de bir çocuğun kaçmaya çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapıldı.

Ataşehir'de bir çocuğun kaçmaya çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki Selahattin Çelik adlı çocuğun kaçmaya çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, 'taksirle öldürme' olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahsın yakalandığını, trafik kazasını yapan şahsın adli kontrolle serbest bırakıldığını, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu şahsın ise tutuklandığını açıkladı. Bölgede yapılan çalışmalarda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerince yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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