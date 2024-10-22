Ataşehir'de Yangın: Engelli Oğul Hayatını Kaybetti, Mahalleli Kadını Kurtardı

Ataşehir'de, içerisinde yaşlı bir kadın ile engelli kızı ve oğlunun bulunduğu bir evde çıkan yangında engelli oğul hayatını kaybetti. Bir vatandaş ise hem yangını cep telefonu ile kayda aldı hem de yanan evin içerisine girerek evde bulunan kadını kurtarmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, içerisinde Fatma Kaymak ile engelli kızı Cevriye Kaymak ve engelli oğlu Cemil Kaymak'ın bulunduğu tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler evin yanına gelerek yaşlı kadın ve çocuklarına yardım etmeye çalıştı. Kendisini evden dışarı atan yaşlı kadının feryatlarını duyan mahalleli yardıma koşarken, mahallelilerden Osman Ercan ise evin penceresinden içeri girerek içeride bulunan Cevriye Kaymak'ı kollarından tutup çekerek dışarı çıkarmaya çalıştı. Dumandan etkilenen Ercan daha sonra itfaiyenin de yardımıyla Cevriye Kaymak'ı dışarı çıkardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Cemil Kaymak'ın cansız bedeni evin içerisinde bulundu. Hafif yaralanan Fatma Kaymak ve kızı Cevriye Kaymak hastanede tedavi altına alınırken Cemil Kaymak'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan yaşlı kadının plastik toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Yanan eve giren mahalleli Osman Ercan ise hem yanan evdeki kadını kurtarmaya çalıştı hem de o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

"Canım da gidebilirdi ama kadının o feryatlarını duyunca elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım"

Osman Ercan, "Yukarıdan aşağı hortum indiğini zannettim, öyle görünüyordu. Yangın olduğunu anlayamadım. Tuhaf bir durum var diye ben de video kaydı almaya başladım. Sonra baktım ki burada bir yangın var, video da açık kalmış. İnsanlara bağırdım 'içeride birileri var mı' diye. O arada yan taraftan doğru girdim, burada bir teyze vardı, akli dengesi biraz bozuk sanırım. Teyzenin oradan bağırdığını duydum koşarak o tarafa gittim. 'Teyze sen burada ne yapıyorsun' dedim, teyze içeride çocuklarım var deyince telden içeriye atladım baktım kadın içeride yatıyor. Kadını tuttum çekiyorum, kadının da galiba akli dengesi tam yerinde değilmiş. Uğraşıyorum kadın gelmiyor, kadını camın kenarına kadar çektim. O arada dumandan zehirlendim, kendimi dışarı attım. Sonra baktım elimde telefon var, telefonu kapattım tekrar içeri daldım. Sonra bir itfaiyeci geldi itfaiyeci arkadaşla beraber kadını çekmeye çalıştık ama kadın içeri kaçmaya çalışıyordu. Tekrar kadının kollarına girdik dışarıya çektik. O arada da içeriye su serpmeye başlamışlardı suyun da etkisi ile duman bize doğru geldi ben iyice kötü oldum. Ben bir kişiyi çıkardım içeride bir çocuk daha vardı diyorlar. Burada birileri vardı ama ben kendim koşturdum. Oraya kimse gelmedi, 'gelin yardım edin' diye bağırıyorum. En azından bir kişiyi kurtardım, orada ben de zehirlendim. Aynısı benim de başıma gelebilirdi. Bu candır, kadın 'ne olur yardım et' diye bağırıyordu. Canım da gidebilirdi ama yapamıyorsun, o kadının o feryatlarını duyunca elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım" dedi. - İSTANBUL