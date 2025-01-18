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Ataşehir'de Yan Bakma Sebebiyle Kavga: Bir Ölüm

Ataşehir'de Yan Bakma Sebebiyle Kavga: Bir Ölüm
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Ataşehir'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada S.Y. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.Y. kurtarılamadı, üç zanlı tutuklandı.

Ataşehir'de 2 grup arasında "yan bakma" bahanesiyle çıkan kavgada bir kişi aldığı bıçak yarası ile hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö, Ö.K, A,A ve R.T ile S.Y arasında yan baktın bahanesiyle kavga çıktı. Arkadaş olan R.T ve S.Y ile diğer şahıslar, cadde üzerindeki bir işletmede yan bakma nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası şahıslar olay yerinden ayrıldı. R.T ve S.Y işletmeden araç ile ayrılmalarının hemen ardından şüpheli şahıslar tarafından önleri kesildi. İkilinin araçtan inmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada S.Y bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tutuklandılar

Kimlik bilgileri sonradan tespit edilen T.Ö.(23) ile olaya dahil olduğu belirlenen Ö.K.(31) ve A.A.(20) isimli şahıslar olay yerinde polis ekipleri tarafından suç unsuru bıçak ile yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar "kasten öldürme" suçundan 10.01.2025 tarihinde sevk edildikleri makamlarca tutuklanırken, Ö.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol şartı uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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