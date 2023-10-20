Ataşehir'de uyuşturucu etkisindeki genç, ailesinin içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçtı

Ataşehir'de uyuşturucu madde etkisinde olan bir genç, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendi ailesinin içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sırasında birçok kişiyi yaralayan şahsın kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Ataşehir'de uyuşturucu madde etkisinde olan genç, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek ailesinin de içinde bulunduğu araca çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sırasında 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaralayan şahsın kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin A., saat 02.00 sıralarında Sancaktepe'de bulunan tır garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı. 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonu ile kaçmaya başlayan sürücü Sezgin A., birçok araca çarparak ilerledi. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan şahıs, birçok polis denetim noktasında bulunan sivil ve polis araçlarına çarparak, Ataşehir istikametine devam etti. Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ve birçok sivil vatandaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ataşehir'de yakayı ele verdi

Polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Sezgin A. kontrolündeki hafriyat kamyonunun lastiklerine ateş açtı. Sürücü patlayan lastiklerle kaçmaya devam etti. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir ara sokakta park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Sezgin A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahsın kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL