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Ataşehir'de Usulsüz Çakar ve Siren Kullanan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

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Ataşehir'de usulsüz çakar, siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Ataşehir'de usulsüz çakar, siren bulunduran, emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında araçlar tek tek durduruldu. Denetimlerde 1 kişiye emniyet şeridi ihlalinden 6 bin 439 TL ceza kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Ataşehir Ceza İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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