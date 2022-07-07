Ataşehir'de üniversite öğrencisinin aracını saniyeler içinde çaldı Ataşehir'de bir üniversite öğrencisine ait otomobil düz kontak yöntemiyle çalındı. Ataşehir'de bir üniversite öğrencisine ait otomobil düz kontak yöntemiyle çalındı. Bayram tatilinde ailesinin yanına gideceği aracın çalındığını gören üniversite öğrencisi konuya ilişkin şikayetçi olurken yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gece saat 05.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Ramazan Ertaş'ın aile desteğiyle satın aldığı otomobili yaşadığı binanın önünde park halinde oluğu sırada çalındı. Sokağa girişi yapan şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra araca yaklaştı. Kısa süre içerisinde düz kontak yaparak aracı çalıştıran şüpheli, çaldığı otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Üniversite öğrencisi Ertaş ise bayram tatiline gideceği aracın çalındığını sabah uyandığında fark etti. Ertaş, konuya ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu. Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. "Sabah uyandığımda araç yoktu" Olaya ilişkin konuşan Ramazan Ertaş, "İstanbul'a üniversite için yakın zamanda gelmiştim. Aynı zamanda çalışıyordum. İşten gelerek aracımı binanın önüne park ettim. Sabah uyandığımda araç yoktu. Komşular gece sesler duyduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına baktığımda aracın çalındığını gördüm. Düz kontak yapıp götürmüşler" diye konuştu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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