Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Tüp Patlamasıyla Çatı Yangını Çıktı

Ataşehir'de Tüp Patlamasıyla Çatı Yangını Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde tadilat sırasında meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında, iki apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Ataşehir'de 4 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, alev topuna dönen iki apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesi, Mevlana Mahallesi, Alper Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, dört katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle alevler çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Çıkan alevler yan binadaki üç katlı başka bir apartmanın çatısına da sirayet etti. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alev topuna dönen çatıyı söndürmeyi başardı. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridiyle önlem alırken, yangının yaşandığı sokaktaki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Olayı gören Özgür Taylan Saygılı, "Çatıda tadilat sırasında tüp patladı. Oradaki cilaların tutuşmasıyla alevler çıktı. Tüm çatıyı sardı. Yan binaya da sıçradı. Çatılar küle döndü ama çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Ataşehir istanbul Güvenlik Olaylar 3-sayfa Yaşam

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor? Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu? A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu! Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var? Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu!
title