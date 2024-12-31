Ataşehir'de Trafik Kazası Sonrası Kavga Kamerada

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iddiaya göre iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca sokak ortasında kavga eden tarafları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL