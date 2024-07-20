Ataşehir'de tır yangını
Ataşehir'de park halindeki bir tırda çıkan yangın, çevredeki fabrikaya sıçrama riski oluşturdu. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.
Ataşehir'de tır yangını
Alevlerin fabrikaya sıçrama riski üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İSTANBUL - Ataşehir'de park halindeki bir tırda yangın çıktı. Alevlerin çevredeki fabrikaya sirayet etme riski üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bir fabrikaya sıçrama riski bulunurken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.