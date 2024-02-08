Ataşehir'de Sürücüye Küfür Eden Şahıs Yakalandı

Ataşehir'de bir sürücü, gerginlik yaşadığı bir kişinin aracının önünü keserek sürücüye ve yanındaki çocuğa küfürler etti. Aracın camlarını yumruklayan ve küfürler eden şahıs ile olay anında yanında bulunan babası polis tarafından yakalandı.

Olay, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, U.Y. ve M.S. isimli iki sürücü arasında trafikte gerginlik çıktı. U.Y., tartıştığı M.S.'nin aracının önünü keserek araç içerisindeki şoförü tehdit etti. U.Y. aynı zamanda sürücünün yanındaki çocuğa da küfretti. Polisin yaptığı çalışma ile U.Y. adlı şahıs ile olay anında yanında bulunan babası E.Y. 25 Ocak günü Küçükbakkalköy Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Haklarında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatılan şahıslar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL