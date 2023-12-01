Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ataşehir'de bir kişi aracına bindiği sırada kapüşonlu iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda şahıs hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de bir kişi aracına bindiği sırada kapüşonlu iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 20.50 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir kişiye kafeden çıkıp aracına bindiği sırada isimleri öğrenilemeyen iki şahıs tarafından 3 el ateş edildi. Ateş eden şahıslar olay yerinden koşarak hızla kaçtı. Olayda bir kişi kasığından ve bacağından yaralandı. Çevredeki esnaflar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak Yavuz Sultan Selim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kontrol altına alırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

"Pusuya yatmışlar"

Olayı gören çevredeki esnaflardan Hakan Kaya, "Beyefendiler kafeden çıkıp arabalarına geçtiler. İki kişi bunlara pusu yapmışlar. İki kişi bayan kuaförünün aşağısında bekliyorlardı, bir kişi aşağıdan geldi, kapüşonlu bir şekilde 3 tane sıktı. Olay yerine gittiğimde bir kasıktan, iki tane de ayaklarına sıktığını gördüm. Arkadaş caddeyi takip ederek arkadaki tekel bakkalın önünden koşmaya başladı. Yani tamamen planlanmış bir şeydi. Çünkü burada pusuya yatmış o kişilerin kafeden çıkmasını bekliyorlardı. Arkadaş yaralıydı. Geçmiş olsun diyorum. Bir kişiyi vurdular. Vurulduğu gibi direkt dükkandan çıktım, direkt arabaya koştum yardım edebiliriz diye. Polis, ambulans vardı zaten. Sadece bir kişi vuruldu. Saldıran sadece 1 kişiydi. Aslında beyefendinin yanında biri vardı. Ama o en son uzaklaştı, ne olduğunu çözemedim. O da bir panikledi tabii arkadaşı vurulunca. Sadece bir kişi geldi, kapıyı açtı. 3 el ateş etti. 1 el kasığa ve 2 el bacaklara sıkıp kaçtı gitti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir Saldırı Olay İstanbul 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş - Club Brugge kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! 30 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title