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Ataşehir'de Silahlı Şahıs Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

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Ataşehir'de bir şahıs cadde sokak ortasında yanında taşıdığı silahı ağzına dayadı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen şahıs polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de bir şahıs cadde sokak ortasında yanında taşıdığı silahı ağzına dayadı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen şahıs polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, sokak ortasında yanında taşıdığı silahı çıkartarak ağzına dayadı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen silaha bırakmayan şahıs, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. İkna çalışmaları başarısız kalınca polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs etkisiz hale getirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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