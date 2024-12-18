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Ataşehir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Ataşehir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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İstanbul Ataşehir'de, cadde üzerinde tartışan üç şahıs arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi kasığından vurularak yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir'de cadde üzerinde tartışan 3 şahıs silahlarını çekerek ateş açtı. Yaşanan olayda kavgaya karışan şahıslardan biri kasığından vurularak yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, 3 şahıs nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını çıkaran şahıs tartıştığı kişilerden birini kasığından vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs yere düşerken, yanındaki diğer şahıs ise silahla ateş ederek karşılık verdi. Silahlı saldırgan sekerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Mübin Şimşek, "Öğleden sonra saat 16.30 gibi 3 tane şahıs birbiriyle tartışmaya başladı. Bir tanesi silahını çıkardı ve ateş etti. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Vurulan kişinin cebinde telefonu vardı kurşun ona isabet etmiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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