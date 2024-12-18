Ataşehir'de Silahla Ateş Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Ataşehir'de elindeki silahla etrafa ateş eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde 17 Aralık 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında B.Ş. isimli bir şahıs boş arazide silahla ateş etti. Görüntülerin sosyal medya üzerinde "Ataşehir'de bir şahıs mahalle arasında evlere doğru silah ile ateş etti. Silah sesini duyan bebek ise korkarak uyandı." yazısıyla paylaşılması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimlik bilgileri tespit edilen B.Ş. isimli şahsın belirlenen adreste lastiklerin olduğu kısımda silahla etrafa ateş ettiğini belirledi. Şüpheli şahıs, aynı gün Kayışdağı Mahallesindeki ikamet adresinde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ş., "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL