Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Ataşehir'de yasadışı şekilde silah ticareti yapıldığı tespit edilen bir markete operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Ataşehir İçerenköy Mahallesindeki bir market içerisinden yasadışı bir şekilde silah satıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, marketin tezgah kısmının altında 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi.

İşyeri sahibi V.Ö. isimli şahıs gözaltına altına alındı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise, 1 adet kurusıkı tabanca, 25 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda V.Ö. isimli şahsın silah fiyat ve tedarik konusunda çok sayıda yazışma yaptığı bir GSM hattı tespit edildi. Hat üzerinden yapılan incelemede kimliği tespit edilen U.K. isimli şüpheli şahıs da Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL