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Ataşehir'de Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu

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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin binanın kömürlüğüne sigara izmariti atması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin binanın kömürlüğüne sigara izmariti atması nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişinin bir binanın kömürlüğüne sigara izmariti atması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kömürlüğü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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