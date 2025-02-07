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Ataşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Ataşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil, sürücüsünün son anda araçtan çıkması sonucu reklam tabelasına çarparak durdu. Yangına itfaiye müdahale etti, sebebi araştırılıyor.

Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücüsü son anda araçtan çıkarken, otomobil ise reklam tabelasına çarparak durabildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Barbaros mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan 34 AZ 1801 plakalı otomobil, sürücüsünün araçtan son andan çıkmasının ardından kendi kendine hareket etmeye devam etti. Metrelerce geri giden otomobil, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan reklam tabelasına çarptıktan sonra durabildi. O esnada yoldan geçen diğer araçların yanarak ilerleyen otomobile çarpmaması büyük bir felaketin önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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