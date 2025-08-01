Ataşehir'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

Ataşehir'de Seyir Halindeki Araçta Yangın
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İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Dudullu Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 MR 1107 plakalı araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangına ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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