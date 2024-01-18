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Ataşehir'de Şantiye Alanında Yangın: İtfaiye Eri Yaralandı

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Ataşehir'de bulunan şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Ataşehir'de şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Ataşehir Yenişehir Mahallesi Pazar Sokak üzerinde bulunan şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana geldi. İddiaya göre, şantiye alanında bulunan ve işçilerin kullanmakta olduğu konteynerde yanma meydana geldi. Yangın alanda bulunan diğer konteynerlere de sıçrayarak büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken bir itfaiye eri müdahale sırasında elinden hafif şekilde yaralandı.

Yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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