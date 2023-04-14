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Ataşehir'de polislerden sıkı okul denetimi

Ataşehir'de polislerden sıkı okul denetimi

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de polis ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ataşehir'de polis ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Okul çevresinde şüpheli görülen araçlar da durdurularak arama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda polis ekipleri, Ataşehir Kayışdağı Caddesi Baysal Sokak'ta bulunan Arif Paşa Ortaokulu önünde denetim gerçekleştirdi. Denetime asayiş, trafik ve mobil okul timleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, okul çevresinden geçen şüpheli araçları durdurarak, sürücülerine Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Aynı zamanda öğrenci servisleri durdurularak, evrak belge kontrolü gerçekleştirildi. Uygulamanın gün boyu süreceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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