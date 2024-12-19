Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

Ataşehir'de Park Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Ataşehir'de Park Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir esnaf, apartman yöneticisi ile yaşanan park kavgası sonucunda silahla kafasından vurarak öldürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganı kısa sürede yakaladı.

Ataşehir'de esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan park kavgası cinayetle sonuçlandı. Esnaf, apartman yöneticisini sokak ortasında silah ile kafasından vurarak öldürdü.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Terzi esnafı Sadık U. (68)ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş arasında park kavgası yaşandı. İkili arasında uzun süredir yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62), cadde üzerinde ilerlerken tartışma yaşadığı Sadık U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü. Sadık U. olay sonrası arabaya binerek kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eyüp Demirtaş hastanede hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"Kimseye zararı olmayan kişiydi"

Cadde üzerinde esnaf olan Ali Işık, "Mahallemizde yetişen bir arkadaşımızdı. Esnaftı burada, kimseye zararı olmayan kişiydi kendisi. Burada kahvaltı yaparken sesi duyduk ve çıktık yerde yatıyordu. Vurma kişi kaçıyordu, polis arkadaşlara seslendik yakaladılar. Düştükten sonra da kafasına tekme atmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
img

HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
img

Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.