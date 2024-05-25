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Ataşehir'de park halindeki kamyonet çalındı

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Ataşehir ilçesinde park halindeki bir kamyonetin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Ataşehir'de park halindeki kamyonet çalındı. Kamyonetin çalınma görüntüleri ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 00.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Abdulkadir As'ın sahibi olduğu Ford Transit marka 16 EGB 73 plakalı kamyonet, sokak üzerinde park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Kamyonetin çalınma görüntüleri ise bir dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını detaylı inceleyerek inceleme başlattı.

Kamyoneti çalınan Abdulkadir As'ın akrabası Kamil İsi, "Olay dün gece 00.20 sıralarında yaşandı. Arabayı buraya park etmiştim. Sabah uyandığımda araç yoktu. Araştırıyoruz şu anda. Sokağın ışıklarını kapatmışlardı. Dün gece bir araç daha çalındı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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