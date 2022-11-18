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Ataşehir'de panik yapan sürücü yol ortasında yürüyen yayaya çarptı

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de panik yapan sürücü yol ortasında yürüyen yayaya çarptı

Ataşehir'de karşıdan gelen aracı görünce panik yapan sürücü, yol ortasında yürüyen 2 yayadan birine çarptı.

Ataşehir'de karşıdan gelen aracı görünce panik yapan sürücü, yol ortasında yürüyen 2 yayadan birine çarptı. Yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde yürüyen 2 kişi arkalarından gelen otomobili fark etmedi. Karşıdan araba gelince panik yapan otomobil sürücüsü, panikle korna çalmak yerine gaza basınca yolda yürüyen yayalardan birine çarptı. Aracın hafif şekilde çarptığı yaya yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kazaya tanık olan Mustafa Yalçın Kaya, "3 kişilerdi, bir kadın, erkek ve çocuk. Otomobil yoldan gelirken karşıdan da araba gelince panik yaptı, kenara sıkıştı. Adam yolda yürürken hafif şekilde sıkıştırdı. Adamda da çok bir şey yok" dedi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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