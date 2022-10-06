Ataşehir'de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para atılan görüntülere ilişkin hakkında soruşturma başlatılan 8 kişi gözaltına alındı. Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para atılan görüntülere ilişkin hakkında soruşturma başlatılan 8 kişi gözaltına alındı. Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntüler yürekleri sızlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ataşehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ataşehir'de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.