Ataşehir'de otomobilde uyuşturucu satışı yapan şahıs yakalandı

Ataşehir'de bir AVM'nin otoparkında bir otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine aracı takibe alan polis, otomobilde uyuşturucu satışı yapan şahıs ile uyuşturucu satın alan şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucunun aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisinde düzenekle açılan gizli bölmede saklandığı görüldü.

Ataşehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında 15 Haziran tarihinde bir araçta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Aynı gün saat 15.30 sıralarında otopark içerisinde yapılan kontroller sırasında park halinde olan şüpheli bir araca polisin yaklaştığı esnada, aracın arka kapısından bir şahıs çıkarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Durdurulan E.T. (35) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3,7 gram marihuana maddesi ele geçirildi. Şahıs, narkotik maddeyi inerek kaçtığı araçtaki şahıstan 500 TL karşılığında aldığını itiraf etti. Şahsın indiği araçta bulunan B.Y. (24) isimli şahıs da otopark içerisinde yakalandı. Aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisinde düzenekle açılan gizli bölmede 89 parça halinde 323,30 gram marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 470 TL ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.T., "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. B.Y. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 16 Haziran tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa