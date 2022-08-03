Ataşehir'de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir'de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı

Ataşehir'de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı

Ataşehir'de bir garajda bulunan otomobilin yedek parçaları elektrik aksamında çıkan yangın sebebiyle tutuştu.

 - Güncelleme:

Ataşehir'de bir garajda bulunan otomobilin yedek parçaları elektrik aksamında çıkan yangın sebebiyle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın garajda bulunan tüm malzemelerin yanmasına sebep oldu. Yangın nedeniyle 160 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.

Yangın, Ataşehir Küçükbakkalköy Kılıç Reis Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir garaj içerisinde bulunan otomobil yedek parçaları, garaj içerisinde elektrik aksamından çıkan sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, garajdaki tüm yedek parçaların alev alev yanmasına sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yangında 160 bin liralık maddi hasar olduğu öğrenildi.

Yangın çıkan yerde ikamet eden Furkan Uçar isimli bir vatandaş, "Elektrik sisteminden yangın çıkmış, içeride araba parçaları var, onlar yanmış. İtfaiye ekipleri söndürdü. Buranın sahibi 160 bin liralık bir zararının olduğunu söyledi" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title