Ataşehir'de Otomobil Kurşunlama Olayında Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

Ataşehir'de seyir halindeki otomobili kurşunlayan motosikletli iki kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 3 Kasım 2023 tarihinde Ataşehir ilçesinde meydana gelen kurşunlama olayı ile ilgili inceleme başlattı. İncelemelerde, L.A. isimli şahsın olay günü saat 11.30 sıralarında aracıyla seyir halindeyken motosikletli 2 şahsın silahla aracına ateş ederek hızla uzaklaştıkları, şahsın aracının sol arka kapı kısmında 4 adet isabet olduğu anlaşıldı. Mağdur şahıs beyanında, iş yaptığı bir şahısla parasını alamadığı için iş yapmayı bıraktığını, daha sonra tanımadığı şahıslarca tehdit edildiğini ve kendisinden para istenildiğini, en son 4 Kasım 2023 tarihinde kızının kullanımında olan aracı gün boyu motosikletli bir şahsın takip ettiğini belirtti. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise olayı gerçekleştirdikleri belirlenen S.E. (29) ve G.H. (31) isimli şahıslar 15 Kasım 2023 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. 2 adet tabanca ele geçirildi ve kullandıkları motosikletin kiralık olduğu anlaşıldı. Şahıslar adını tam bilmedikleri bir şahsın olayı gerçekleştirmeleri için kendileriyle görüştüğünü beyan etti. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından geçtiğimiz Perşembe günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL