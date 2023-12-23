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Ataşehir'de Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

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Ataşehir TEM Otoyolu ayrımında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol ayrımındaki bariyere girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay saat 07.00 sularında Ataşehir TEM Otoyolu ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyretmekte olan 34 DF 5845 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak otoyol ayrımındaki bariyere girdi.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Uğur Arslan yaralandı.

Kemerburgaz'da ihbar üzerine olay yerini itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Ankara İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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