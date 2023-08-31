Ataşehir'de otobüste kadının fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı

Ataşehir'de bir otobüste bir kadının fotoğrafını çeken şüpheli, yolcular tarafından yakalandı. Şüpheli, fotoğrafını çektiği kadının tepkisiyle karşılaşarak polis tarafından gözaltına alındı.

OĞUZHAN CİN / İSTANBUL, ATAŞEHİR'de otobüste bir kadının fotoğrafını çeken şüpheli, yolcular tarafından yakalandı. Yolcuların ve fotoğrafını çektiği kadınının tepkisiyle karşılaşan şüpheli, önce "Sileceğim,özür diliyorum" dedi sonra "Böyle giyinmenizi kınıyorum" diye konuştu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

Olay, Ataşehir'de Çarşamba akşamı 13 FY hat numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre bir kadının fotoğrafını çeken şüpheli, yolcuların durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Otobüsteki yolcular ve fotoğrafı çekilen kadın şüpheliye bağırarak, telefonunu almak istedi. "Fotoğrafları sileceğim özür diliyorum" diyen şüpheli ise, cep telefonunu vermek istemedi. Şüpheli, "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" diye konuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. O anlar otobüs yolcularının cep telefonu kamerasına yansıdı.