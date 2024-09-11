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Ataşehir'de Motosikletli Yaya Çarptı: İki Kişi Ağır Yaralandı

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Ataşehir'de D-100 karayolundan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye seyir halindeki motosikletli çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı.

Ataşehir'de D-100 karayolundan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye seyir halindeki motosikletli çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı.

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde geçtiğimiz akşam saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, D-100 karayolu üzerinde kontrolsüz bir şekilde bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada seyir halindeki 34 HNM 517 plakalı motosiklet karşıdan karşıya kontrolsüz geçmek isteyen şahsa çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ve yayayı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları D-100 Karayolu Motosiklet Ataşehir istanbul 3-sayfa Güncel Yaşam

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