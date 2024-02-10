Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Motosikletli Şahıs Balkondaki Halıları Çaldı

Güncelleme:

Ataşehir'de bir motosikletli şahıs, bir apartmanın balkonuna asılı halıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir'de motosikletli bir şahıs, bir apartmanın birinci katındaki evin balkonuna asılı halde bulunan halıları çaldı. Hırsızlık anları ise başka bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi, Güler Sokakta geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle cadde üzerinden geçen ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış halıları çaldı. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise başka bir binanın güvelik kamerasına anbean yansıdı. Kuruması için balkona astığı halıları yerinde bulamayan ev sakini, halılara ne olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca, motosikletli bir erkek şahıs tarafından çalındığını gördü. Durumun Emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yaşanılan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Selma Harmancıoğlu, "Olay gece 12.00 gibi oldu. Ben kameradan gördüm. Halıları çekiyor motosiklete koyuyordu. Yağmur yok diye balkona asmıştı, almamış demek gece içeriye, 3-4 tane halısı gitmiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title