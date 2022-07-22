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Ataşehir'de, motosiklet ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de, motosiklet ticari taksiye çarptı: 1 yaralı Ataşehir TEM otoyolunda emniyet şeridinde bulunan ticari taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Ataşehir'de, motosiklet ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir TEM otoyolunda emniyet şeridinde bulunan ticari taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ş. kontrolündeki 34 ZS 1362 plakalı Honda marka motosiklet, TEM Otoyolunda emniyet şeridinde olan 34 TKA 76 plakalı FİAT marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen hasta nakil aracı görevlileri yaptı. Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüye müdahalesi sonrası sürücü bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Kazaya yol üzerinde tanık olan bazı sürücüler ise ticari taksi sürücüsünün yol ayrımında kararsız kaldığını ve aniden şerit değiştirerek ana yola girdiğini bu sırada motosiklet sürücüsünün arkadan çarptığını iddia etti.

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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