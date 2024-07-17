Ataşehir'de Motosiklet Tamirhanesi Kurşunlandı

Ataşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde motosiklet tamirhanesinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Nasır Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesi olarak işletilen bir iş yeri, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli şahısların cadde üzerinde dolandığı, ardından dükkanı kurşunlayıp kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL