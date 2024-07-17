Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Motosiklet Tamirhanesi Kurşunlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de kimliği belirsiz 2 motosikletli tarafından bir motosiklet tamirhanesi kurşunlandı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Ataşehir'de bir motosiklet tamirhanesi kimliği belirsiz 2 motosikletli tarafından kurşunlandı. Ateşlenen mermilerden 2 tanesi dükkana isabet ederken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, İstanbul Ataşehir ilçesi, Kayışdağı Mahallesi, Nasır Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde motosiklet tamirhanesi olarak işletilen bir iş yeri, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Ateşlenen 3 kurşundan 2 tanesi dükkanın camına isabet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, motosikletli şahıslar olay yerinden kaçtı. Silah sesi nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurşunlanan dükkanın içinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Olayı gören esnaf Şahin Akça, "Ben fırına gidiyordum. 3 el silah sesi geldi. Motorcu iki kişi, biri kasklı, diğerinde kask yok, motorcuyu kurşunlamışlar. Polis ekipleri geldi. Ölen veya yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Ataşehir Olay Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde 'İran' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti

Trump'a suikast girişiminde "İran" iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti

 MHP'den ''el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

Bakmadan Geçme

Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, kıyamet gününü görmek ne anlama gelir? Kanun çıkarmak için kaç milletvekili gerekir? (2024 Karar Yeter Sayısı) 2023 Masterchef şampiyonu kim oldu? Geçen sezon Masterchef birincisi kim, şampiyon kim oldu? Masterchef ne kadar, kaç ay sürüyor? 2024 Masterchef kaç hafta sürüyor, ne zaman bitecek? Masterchef ana kadro 5. yarışmacı kim oldu? (BELLİ OLDU) Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef ana kadroda kimler var, ana kadroya kimler girdi? Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 16 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Fransa Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Türkiye U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Türkiye U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Arda Güler'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, nereli, boyu kaç? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Serhat Doğramacı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Esra Tokelli kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Tolga kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Tolga Şener kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Allan Saint-Maximin forma numarası kaç olacak? Saint-Maximin Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek, belli oldu mu? Fransa Türkiye U19 maçı CANLI izle! (HD) 16 Temmuz Fransa Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title