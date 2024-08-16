Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de motosiklet sürücüsünü sıkıştıran otobüs şoförüne ceza kesildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de özel halk otobüs şoförü, emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet sürücüsünün üzerine otobüsü kırdı. Otobüs şoförüne toplam 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

Ataşehir'de motosiklet sürücüsünü sıkıştıran otobüs şoförüne ceza kesildi

İSTANBUL - Ataşehir'de özel halk otobüs şoförü, emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet sürücüsünün üzerine otobüsü kırdı. Otobüs şoförüne toplam 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

9 Ağustos tarihinde TEM Güney Yol Ataşehir mevkiinde özel halk otobüs sürücüsü, emniyet şeridinden giden motorsiklet sürücüsünün üzerine otobüsü kırmış ve ikili arasında tartışma yaşanmıştı.

34 HO 3147 plakalı sayılı özel halk otobüsü sürücüsü V.İ'ye 2918 sayılı KTK'nın 46/2-C (Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) maddesinden 1506 TL, 56/1-C (Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (yakın takip) maddesinden 690 TL,73/A (Kamunun huzurunu bozacak şekilde ve saygısızca araç kullanmak) maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 2 bin 886 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Ataşehir 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi! Sefa Doğanay kaç yaşında, nereli? Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi! Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli? Yakışıklı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yakışıklı filmi ne zaman, nerede çekildi? Yakışıklı filmi gerçek mi? Kibarca Öldürmek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibarca Öldürmek filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi gerçek mi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ambulans filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi gerçek mi? Mumya Geri Dönüyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mumya Geri Dönüyor filmi ne zaman, nerede çekildi? MECLİS'TEKİ KAVGADAN GÖRÜNTÜLER Ahmet Şık yaralandı mı? Olay nedir? Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün başlıyor? Yalı Çapkını 3. sezon hangi tarihte başlıyor? MECLİS TV CANLI İZLE! TBMM 16 Ağustos Cuma ne oldu? Meclis'te ne yaşandı? Ahmet Şık milletvekili mi? Ahmet Şık hangi partiden? Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli?
title