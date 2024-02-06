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Ataşehir'de Motosiklet Sürücüsü Kadın Sürücüyü Tekmeledi

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Ataşehir'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yoldaki kadın sürücünün otomobilini tekmeledi, kadına küfürler etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ataşehir'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yoldaki kadın sürücünün otomobilini tekmeledi, kadına art arda küfürler etti. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir motosiklet sürücüsü seyir halindeki kadın sürücünün otomobiline tekme attı, kadına hakaretler ve küfürler etti. Sürücünün kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören motosikletli, otomobilin diğer tarafına geçerek hakaretlerine devam etti. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan motosikletli şahıs, seyir halindeyken otomobili tekmeledi. O anlar kadın sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Saldırı Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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