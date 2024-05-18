Ataşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Vatandaşları Bezdiriyor

Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan iki kişi vatandaşları bezdirdi. Birkaç gün aralıklarla farklı mahallelerden aynı şahıslar tarafından çalınan motosikletler için polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir ilçesinin çeşitli mahallelerinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yaptı. Birkaç gün aralıklarla park halindeki motosikletleri çalan hırsızlar vatandaşları bezdirdi. Motosikletleri çalınan vatandaşlar polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yüzlerce kamerayı kontrol eden polis ekipleri hırsızları yakalama çalışması başlattı. Motosikletlerin çalınma anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Motosikletleri aynı yöntemle çalıyorlar

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık görüntülerinde motosiklet hırsızlığı yapan şahısların, hırsızlık yaparken kullandıkları yöntemin hep aynı olduğu görülüyor. Görüntülerde, motosikletle gelen şahıslardan birinin inip park halindeki motosikleti çaldığı ve hızlı bir şekilde kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL