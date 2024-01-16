Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Ataşehir'de İçerenköy Mahallesinde bir vatandaşın motosikleti çalındı. Polis, yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti çalan şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

Ataşehir'de motosiklet çalan ve 10 suç kaydı olan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ataşehir'de İçerenköy Mahallesinde geçtiğimiz günlerde A.C.Ç. isimli vatandaşın motosikleti çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada motosikleti çalan iki şüpheliden biri olan Emirhan D.'yi yakaladı. Şüpheli şahsın 10 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Emirhan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Tutuklama Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title