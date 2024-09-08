Ataşehir'de Mobilya Dükkanının Çatısında Yangın Çıktı

Ataşehir'de mobilya dükkanı olarak kullanılan 4 katlı bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, iş yerinin çatısı küle döndü.

Olay, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde 4 katlı mobilya dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İş yerinde çalışan işçiler binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 4 katlı mobilya dükkanının çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı. - İSTANBUL