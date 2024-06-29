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Ataşehir'de Meyve Yüklü Kamyon Kontrolden Çıkarak Yan Yattı

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Ataşehir'de meyve yüklü kamyon, yolda dönüş yapan bir araca çarpmamak için ters yöne girerek kontrolden çıktı ve yan yattı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Ataşehir'de meyve yüklü kamyonun sürücüsü, yolda dönüş yapan bir araca çarpmamak için ters yöne girdi. Kontrolden çıkan kamyon yan yattı.

Olay, Ataşehir ilçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EB 0774 plakalı meyve yüklü kamyonun sürücüsü, yolda manevra yapan bir araca çarpmamak için direksiyonu kırarak ters yöne girdi. Kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Kamyon şoförü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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