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Ataşehir'de Metruk Bina Yangını

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Ataşehir'de bulunan bir metruk binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ataşehir'de metruk binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi, Mehmet Akif Sokak üzerindeki bir metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, metruk binadan bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. Çıkan alevler kısa sürede metruk binanın çatısına sirayet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akif Sokak Ataşehir İtfaiye İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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