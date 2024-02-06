Ataşehir'de Metruk Bina Yangını

Ataşehir'de metruk binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi, Mehmet Akif Sokak üzerindeki bir metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, metruk binadan bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. Çıkan alevler kısa sürede metruk binanın çatısına sirayet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL