Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu Ataşehir'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Ataşehir'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü o esnada yoldan geçen bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı araç kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Bağlantı yolu üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Ataşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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