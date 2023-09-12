Ataşehir'de Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Ataşehir'de motosikletle gelen bir kişi, husumetli olduğu kişiye ait kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda kıraathanenin önünde bulunan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

ATAŞEHİR'de, iddiaya göre motosikletle gelen kişi, husumetli olduğu kişiye ait kıraathaneye kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kıraathanenin önünde bulunan S.Ç. yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan kişi, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önünden motosikletle geçerken tabanca ile birçok kez ateş etti. Olay anında kıraathanenin önünde bulunan S.Ç. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Ç.ye ilk müdahaleyi kıraathane önünde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede çalışma yaptı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.