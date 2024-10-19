Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Kimyasal Madde Deposunda Yangın

Ataşehir'de Kimyasal Madde Deposunda Yangın
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir kimyasal madde deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Ataşehir'de kimyasal madde deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın, 01.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Hercai Menekşe Sokak üzerindeki kimyasal madde deposunda meydana geldi. İddiaya göre depodan henüz bilinmeyen nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, bir elektrik direğindeki tellerin kopması sonucu patlamalar meydana geldi. Ekipler olay yerinde önlem alarak arızayı giderirken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Ataşehir Olaylar İtfaiye 3-sayfa Yaşam

Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katilleri etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Bebek katillerinin ifadeleri ortaya çıktı! Bakın ne istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.