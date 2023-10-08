Ataşehir'de Kedi Yavrusu Yüzünden Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

Ataşehir'de, oturduğu binanın bahçesine giren kedi yavrusunu dışarı çıkaran kişiyle mahalleliler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinin bahçesine giren kedi yavrusunu sokağa çıkardı. Bunu gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.