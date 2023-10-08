Ataşehir'de Kedi Yavrusu Yüzünden Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı
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Ataşehir'de, oturduğu binanın bahçesine giren kedi yavrusunu dışarı çıkaran kişiyle mahalleliler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İçerenköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kedi yavrusunu sokağa çıkaran kişiye tepki gösteren mahalle sakinleriyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Ataşehir'de, oturduğu binanın bahçesine giren kedi yavrusunu dışarı çıkaran kişiyle mahalleliler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinin bahçesine giren kedi yavrusunu sokağa çıkardı. Bunu gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa