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Ataşehir'de Kamyon Devrildi, Facia Uğramadan Önce Önlenmiş Oldu

Ataşehir'de Kamyon Devrildi, Facia Uğramadan Önce Önlenmiş Oldu
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İstanbul Ataşehir'de bina önüne kum döken bir kamyon, aniden devrilerek yan yattı. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Ataşehir'de bina önüne kum döken kamyon bir anda devrilerek yan yattı. Kamyonun devrildiği esnada bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Pembe Gül Sokak'ta saat 15.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bina önünde çalışma yapan işçilerin çalıştığı alana yanaşan kamyon sürücüsü, kasasındaki kumu alana boşaltmaya başladı. Kamyon kumu döktüğü esnada bir anda devrilerek yan yattı. Kamyonun içerisinde ve kamyonun devrildiği yerde o esnada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yan yatan kamyon olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kaza nedeniyle sokak bir süreliğine trafiğe kapandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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