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Ataşehir'de Kadının Cep Telefonunu Çalan Şüphelinin Kullandığı Motosiklet Çalıntı Çıktı

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Ataşehir'de bir kadının elinden cep telefonunu çalan şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelinin 17 suç kaydı olduğu belirlendi.

Ataşehir'de durakta bekleyen kadının elinden cep telefonunu çalan şüphelinin kapkaç olayında kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelinin hırsızlık ve gasp suçundan 17 suç kaydının olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesinde gerçekleşen kapkaç suçunun aydınlatılması ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelinin bir motosiklet ile otobüs durağına yaklaştığı ve S.E. isimli kadın şahsın elinden cep telefonunu alarak kaçtığı belirlendi. 32 ayrı kamera incelemesi gerçekleştiren ekipler, şüphelinin Ö.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin kullanmış olduğu motosiklet araştırıldığında, motosikletin aynı gün saat 03.00 sıralarında Örnek Mahallesinden çalındığı belirlendi. 26 ayrı kamera incelemesi neticesinde motosikleti çalan şahsın da Ö.A. olduğu anlaşıldı.

Suç makinesi çıktı

Şüphelinin yakalanmasına yönelik araştırmalarda gidebileceği adresler incelendi, şüpheli aynı gün içerisinde Aşık Veysel Mahallesindeki bir sokak üzerinde tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Çaldığı ve kapkaç suçunda kullanmış olduğu motosiklet Barbaros Mahallesindeki bir otoparkta gizlenmiş halde ele geçirildi. Ö.A. hakkında yapılan kontrollerde 16 ayrı hırsızlık ve 1 adet gasp suçundan kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'motosiklet hırsızlığı' ve 'kapkaç' suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin motosikleti ve kadının elindeki telefonu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Ataşehir 3.Sayfa Güncel Haberler

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