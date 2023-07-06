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Ataşehir'de kadını parçalayan köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de bulunan Adalet Sitesi'nde ikamet eden Aynur Kaynar evine yürüdüğü sırada başıboş şekilde dolaşan köpeğin saldırısına uğradı. Kadını boğaz ve kafa kısmından yakalayan köpek dakikalarca ısırarak parçaladı. Yoldan geçen vatandaşlar köpeğe taş atarak kaçırırken ağır yaralanan kadın cadde üzerinden geçen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Korku dolu olay sonrası köpeğin sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulama işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de kadını parçalayan köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Ataşehir'de kadının boynunu ve başını parçalayarak ağır yaralanmasına neden köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de bulunan Adalet Sitesi'nde ikamet eden Aynur Kaynar evine yürüdüğü sırada başıboş şekilde dolaşan köpeğin saldırısına uğradı. Kadını boğaz ve kafa kısmından yakalayan köpek dakikalarca ısırarak parçaladı. Yoldan geçen vatandaşlar köpeğe taş atarak kaçırırken ağır yaralanan kadın cadde üzerinden geçen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Korku dolu olay sonrası köpeğin sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulama işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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